Tenta violenza donna, bimba chiama 113

(ANSA) - VICENZA, 31 MAG - Ha tentato di violentare l'autista donna di un autobus, ma è stato messo in fuga dall'intervento di un pensionato: poi, l'allarme dato da una bambina di 10 anni, che ha chiamato il 113 con il telefono della nonna, ha consentito alla polizia di rintracciare e arrestare l'aggressore, un nigeriano di 31 anni, irregolare in Italia. Il fatto è accaduto a Vicenza. Per bloccare l'uomo, Isaiah Ogboe, gli agenti hanno usato lo spray urticante. Si e' poi scoperto che lo straniero aveva gia' aggredito alcuni giorni fa due agenti della Polfer, che l'avevano trovato su un treno senza biglietto. Ora dovra' rispondere di violenza sessuale aggravata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale.