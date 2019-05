Playoff B: Cittadella-Verona 2-0

(ANSA) - CITTADELLA, 30 MAG - Il Cittadella vince la finale di andata del playoff promozione di Serie B e sogna in grande.

Al 'Tombolato' la squadra di Venturato ha superato per 2-0 il Verona grazie alla doppietta di Diaw, al 6' pt e al 35' st. Ila finel di ritorno è in programma domenica sera al Bentegodi. Il Verona per essere promosso in Serie A dovrà vincere con due gol di scarto, con qualunque risultato (le reti in trasferta non valgono doppio e a parità di gol passa chi si è meglio classificata nella regular season, il Verona 5/o e il Cittadella 7/o).