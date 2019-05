Ferretti,due anteprime al Salone Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAG - Due anteprime mondiali, e lo sfoggio di ben 11 yacht di cinque brand del gruppo: è il 'peso' con cui Ferretti si presenta al Salone di Venezia (18-23 giugno), testimoniando la rilevanza che il marchio leader della nautica italiana da diporto assegna a questo appuntamento. Nelle darsene dell'Arsenale sarà presente una flotta ben 11 yacht dei brand Ferretti Yachts, Custom Line, Riva, Pershing e Itama.

Ma l'attesa è soprattutto per le due esclusive anteprime al salone veneziano: la Worldwide premiére Custom Line 106' e l'Emea premiére Riva 90' Argo. Al debutto mondiale del Custom Line 106', durante i giorni dell'esposizione, verranno dedicati due eventi, il primo in collaborazione con la Fondazione Pinault, il secondo con La Galleria Contini. Venezia è stata scelta dall'azienda come palcoscenico per una serata di gala, a cura dello chef tristellato Massimo Bottura, dedicata al lancio del Superyacht Riva 50 Metri, disegnato da Officina Italiana Design. (ANSA).