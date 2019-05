Europee: Veneto, 19,6% affluenza alle 12

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAG - E' del 19,6% l'affluenza alle urne registrata alle ore 12.00 in Veneto per le elezioni europee. Lo rende noto l'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale, su elaborazione dei dati del Viminale.

Nel 2014 l'affluenza alle ore 12.00 era stata del 19,1%. In particolare, a Venezia sono andati alle urne 37.218 votanti su 201.116 aventi diritto, pari al 18,5%. L'affluenza alla stessa ora in Laguna nel 2014 fu del 18,37%.

In Veneto oggi si vota anche per le elezioni comunali in 321 comuni, di cui 21 oltre i 15 mila abitanti. Unico capoluogo di provincia al voto è Rovigo, che alle 12.00 ha registrato un'affluenza del 22,1%. (ANSA).