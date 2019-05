Basket: Cremona in semifinale playoff

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Stacca il pass per le semifinali la Vanoli Cremona. Nella gara 4 dei quarti dei playoff della Serie A di basket, la squadra di Sacchetti ha battuto 81-78 l'Alma Trieste chiudendo così la serie sul 3-1. Servirà invece gara 5 nella sfida tra Trento e Venezia: l'Aquila Basket batte la Reyer 61-51 e riporta in parità la serie sul 2-2. Per decretare chi accederà alla semifinale sarà necessario giocare la bella.