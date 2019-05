Giro: Verona si tinge di rosa

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAG - Verona s'illumina di rosa per il Giro d'Italia. Un grande spettacolo di colore e luce che, fino al 2 giugno, giorno della tappa a cronometro conclusiva che arriverà nella città scaligera, vedrà illuminati i principali monumenti e palazzi cittadini.

Da stasera in piazza Bra si potrà ammirare l'accensione di Arena, Gran Guardia e palazzo Barbieri, sede del Municipio. Da domani, invece, a illuminarsi di rosa sarà la Torre dei Lamberti e, da lunedì 27 maggio, anche l'orologio della Bra.

In attesa del Giro, infine, sul tratto delle mura di piazzetta Mura Gallieno saranno proiettati in alternanza, su sfondo rosa, anche il logo ufficiale della manifestazione e quello personalizzato della città. "Un gioco di luci per rendere omaggio a questa importante manifestazione sportiva e dare ulteriore lustro ai nostri più preziosi gioielli architettonici" ha detto il sindaco Federico Sboarina.