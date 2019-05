Chievo nomina Pellissier ds

(ANSA) - VERONA, 22 MAG - Il ChievoVerona ha sollevato Giancarlo Romairone dall'incarico di direttore sportivo del Club, carica che ricopriva dalla stagione 2017/18. Al suo posto sarà nominato Sergio Pellissier, capitano che ha appena chiuso la lunga carriera con il club del presidente Campedelli. In una nota sul sito ufficiale la società gialloblù ha rivolto "a Giancarlo Romairone i ringraziamenti da parte di tutta la società, per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale e il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".