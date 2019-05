Masciopinto, violenza donne è emergenza

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAG - Il problema della violenza sulle donne, e in generale sui giovani, è una delle "emergenze" sul territorio indicate oggi dal Questore di Venezia, Maurizio Masciopinto. "Si fa tanta comunicazione verso i giovani sull'uso delle droghe, ma se ne fa meno ai ragazzi delle scuole su quanto sia importante il modello di relazione tra donna e uomo, per evitare situazioni critiche che possono portare a violenze di natura sessuale, o violenze più generali" ha detto Masciopinto, in occasione della sua visita alla redazione ANSA del Veneto.

"Questa secondo me - ha proseguito - è un'emergenza sul territorio, che vogliamo affrontare insieme ai centri anti-violenza, ai centri educazionali. Ritengo che come Polizia si possa fare molto, fornendo i giusti strumenti e sensibilizzazioni ai giovani, che oggi spesso non danno il giusto peso a questo tema". Masciopinto ha annunciato che nei prossimi giorni incontrerà i centri anti-violenza del territorio "per fare con loro un discorso più strutturato".