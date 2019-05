Biennale:sos bagnanti per falsa spiaggia

(ANSA) - VENEZIA, 19 MAG - "Sun & Sea" (Marina), la spiaggia in un interno valsa alla Lituania il Leone d'Oro alla Biennale Arte 2019, cerca partecipanti all'opera-performance che sta emozionando il pubblico della Mostra. Sul sito del Padiglione è stata lanciata una call pubblica per reclutare 'bagnanti' che vogliano prendere il sole artificiale, cantare, leggere libri sotto l'ombrellone nell'ex magazzino della Marina, in zona Arsenale, dove un solo giorno la settimana (sabato) va in scena la spiazzante rappresentazione. La Lituania spera che la spiaggia di Sun & Sea sia sempre affollata, e perciò invita "persone di ogni età, genere e razza a diventare vacanzieri sotto il nostro sole artificiale e a sperimentare l'opera d'arte dall'interno". Chi vorrà far parte della performance dovrà compilare un form di registrazione, portarsi costume da bagno e asciugamano, e dare la propria disponibilità per almeno tre ore consecutive. "Sun & Sea" e' una critica del tempo libero e della contemporaneità.