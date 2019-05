Nasce la prima ciclabile del 'saluto'

(ANSA) - VICENZA, 18 MAG - Un percorso ciclo-pedonale di 6 chilometri tra le province di Vicenza e Padova dove, tra cultura, arte e storia, avrà un ruolo fondamentale il valore del "saluto" e il "desiderio di salutarsi". L'iniziativa, battezzata come la prima "Ciclabile del Saluto" d'Italia, apre domenica 19 maggio, proprio a Montegaldella (Vicenza), paese che confina con il Padovano. La cittadina è già passato alle cronache per il primo monumento al "Ciao", a cui si aggiunge ora il sentiero arginale tra bellezze naturali e architettoniche, tassello "green" del turismo sostenibile, che s'innesta nella tratta europea da Monaco di Baviera al mare Adriatico, attraverso il Brennero, poi Verona, Vicenza, e passando per Montegaldella va fino a Padova e Venezia. "Il saluto pare stia scomparendo dalla nostra civiltà e quotidianità", spiega l'artista vicentino Antonio Gregolin, ideatore dell'originale idea, che vanta anche il patrocinio del Senato della Repubblica e del comune di Montegaldella.