Us Acli partner progetto 'WelfareLAB':

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - C'è anche l'Unione Sportiva ACLI tra gli enti coinvolti nel progetto 'WelfareLAB. Soluzioni innovative di contrasto alla povertà', cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e promosso da Acli, Sta, Us Acli e Next.

La presentazione avverrà nell'ambito della 'Fiera4passi' in programma da domani a domenica a Treviso, uno degli eventi più importanti nel panorama dell'economia sostenibile. Il progetto mira a sostenere e accompagnare famiglie che si trovano in condizioni di povertà relativa attraverso iniziative e interventi capaci di garantire il sostegno materiale ma anche l'empowerment delle persone svantaggiate attraverso azioni di orientamento e sensibilizzazione. "Come Us Acli siamo felici di contribuire alla promozione nazionale del progetto - ha sottolineato il presidente dell'Unione Sportiva Acli, Damiano Lembo - attraverso iniziative ed eventi sportivi capaci di valorizzare la funzione sociale dello sport nei modelli di welfare".