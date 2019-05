Manieri Elia guiderà Accademia Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAG -Lo storico dell'arte Giulio Manieri Elia è il nuovo direttore dell'Accademia di Venezia. Lo rende noto il ministero dei beni culturali. Giulio Manieri Elia, 59 anni, si è laureato in Lettere e Filosofia (Storia dell'Arte Moderna). Nel 1996 ha conseguito con lode un diploma in Storia dell'Arte Medioevale e Moderna e nel 2000 un dottorato di ricerca in Storia e conservazione dell'Oggetto d'Arte e d'Architettura; nel 2012 l'abilitazione in Storia dell'Arte. Dal 1994 ad oggi è stato docente a contratto di Storia dell'Arte medievale e Moderna, Teoria e Storia del Restauro presso l'Università della Calabria, Arcavata di Rende (Cosenza), e di Museologia all'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel 2009 ha vinto un concorso per quattro posti di Dirigente Storico dell'Arte al Ministero dei Beni e le attività culturali. Dal 2009 al 2013 è vice direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, fra le altre cose, dal 2006 al 2009 è stato direttore del laboratorio delle Gallerie dell'Accademia.