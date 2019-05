Cio: Malagò in commissione con Carraro

(ANSA) - LOSANNA, 15 MAG - Due incarichi di rilievo dal Cio per Giovanni Malagò. Il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficializzato oggi le nuove commissioni per il 2019 e il Presidente del Coni, da pochi mesi membro Cio, ha subito ottenuto due ruoli significativi. Malagò è stato inserito dal Presidente Bach nella commissione del programma olimpico, il cui presidente resta per l'ultimo anno Franco Carraro, ma che, con l'inserimento di Malagò, si avvia una staffetta tutta italiana. La presenza di un dirigente italiano è l'ennesima conferma del rispetto che Bach nutre verso il Coni e lo sport italiano.

Ma anche il secondo incarico per Malagò è interessante in prospettiva: il n.1 del Coni è stato inserito nella Commissione di Coordinamento dei Giochi Olimpici Estivi di Los Angeles 2028, che saranno quelli immediatamente successivi a quelli invernali del 2026 per i quali l'Italia è candidata con Milano-Cortina e la cui assegnazione è prevista a Losanna il prossimo 24 giugno.