Spalletti: Conte?Se lo dicono giornali..

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Se giornali così importanti stanno scrivendo che il prossimo anno non sarò più sulla panchina dell'Inter avranno i loro buoni motivi". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta così le voci sul suo possibile addio a fine campionato, con Antonio Conte pronto a sostituirlo. "In testa ho solo l'Inter, le voci non ci spostano dall'obiettivo, ovverosia tornare di nuovo in Champions League che è fondamentale".