Premio 'Bearzot' a progetto 3/a età

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Nuove Energie: iniziative per la terza età e le olimpiadi d'argento". È questo il progetto vincitore della settima edizione del Premio nazionale US Acli 'Enzo Bearzot - La sfida Sociale dell'USAcli'. La decisione sull'assegnazione del riconoscimento al progetto del Comitato Us Acli di Padova è stata presa all'unanimità dalla giuria dopo un'analisi sulle candidature "tutte meritevoli di attenzione per tematica e modalità di realizzazione". La cerimonia di premiazione è prevista il 27 maggio al Salone d'Onore del Coni, contestualmente alla consegna del premio 'Enzo Bearzot' al ct della Nazionale di calcio, Roberto Mancini.