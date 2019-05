Veronafiere:fatturato a 92,8 mln (+7,9%)

(ANSA) - VERONA, 8 MAG - L'assemblea dei soci di Veronafiere ha approvato il bilancio al 31/12/2018. Confermato Maurizio Danese alla presidenza per il prossimo triennio. Nel 2018 le rassegne hanno raggiunto 1.310.774 visitatori,dei quali 209.324 esteri (16% del totale); 13.967 espositori (2.707 stranieri, 19,4% totale). Le manifestazioni a carattere internazionale organizzate in Italia hanno fatto segnare una media del 37% di visitatori esteri e del 40% di espositori stranieri. A livello di bilancio consolidato - che include, oltre a Veronafiere, anche le società Piemmeti Spa, Veronafiere Servizi, Milanez&Milaneze, Verona Parma Exhibitions, Metef e Medinit -i ricavi del Gruppo Veronafiere hanno raggiunto i 92,8 mln di euro, con una crescita pari a 6,8 mln (+7,9%) sul 2017 e superiore del 3,2% alle aspettative di budget, e un utile netto di gruppo di 2,8 mln di euro. La capogruppo Veronafiere Spa ha registrato ricavi per 82,4 milioni di euro, in aumento di 2,6 mln (+3,2%) sul 2017. Risultato netto positivo per 1,9 mln.