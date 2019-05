Presentato 'L'allenatore in carrozzina'

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Se vinciamo le Olimpiadi invernali le città coinvolte avranno grandissimi benefici, anche in termini di abbattimento delle barriere architettoniche". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, presentando al Comitato italiano paralimpico il libro sulla storia di Antonio Genovese 'L'allenatore in carrozzina', scritto da Artemio Scardicchio. Parlando della candidatura ai Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina, il capo dello sport italiano ha anche rivelato: "Per far sì che Milano si candidasse per le Olimpiadi invernali bisognava avere una buona dote da sognatori, anche se in realtà è stato solo frutto di precedenti di grandi città come Pechino e Torino".