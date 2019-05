Volti, mani e scimmie al Fondaco Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAG - "La regola del sogno.

Un'installazione di Barnaba Fornasetti e Valeria Manzi - The rule of dreams. An art installation by Barnaba Fornasetti and Valeria Manzi". E' il titolo di un appuntamento al Fondaco dei Tedeschi di Venezia, fino al 24 novembre nel periodo della Biennale d'Arte. Si tratta di un intervento artistico che permea tutta la sede dell'area commerciale del Fondaco dal quarto piano alla corte fino alla porta d'acqua. Tra volti femminili, scimmie irriverenti e mani che fendono l'aria, l'installazione, firmata da Barnaba Fornasetti e Valeria Manzi, dialoga con gli spazi e con la portata simbolica del luogo che la ospita, giocando con i suoi segni storici che i due creativi affidano alle sagome di scimmie che circondano i visitatori e sembrano ammonirli dall'alto della loro irriverenza. Secondo un analogo gioco di rimando e ribaltamento, di metissage tra codici ed epoche diverse, ecco i volti femminili.