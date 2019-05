Padova, al via il Salone dei Sapori

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAG - Inaugurato oggi dal sindaco di Padova Sergio Giordani "Il Salone dei Sapori", il food festival che andrà in scena fino a domenica per festeggiare gli 800 anni del Palazzo della Ragione e del suo mercato coperto noto come "Sotto il Salone". L'evento si snoderà fra piazza della Frutta, piazza delle Erbe, il "Salone" di Palazzo della Ragione e "Sotto il Salone", celebrando i sapori del territorio provenienti dalle antiche botteghe del mercato coperto più antico d'Europa e dai vigneti dei colli Euganei con testimonial, degustazioni e spettacoli.