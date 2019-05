Mose: Mit, emendamento per commissario

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAG - "Nel decreto Sblocca Cantieri puntiamo, tra le altre cose, a venire in soccorso della salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico di Venezia e della laguna". Lo afferma il Mit in una precisando che in parlamento è stato presentato "un emendamento articolato che, in primis, prevede la nomina di un commissario straordinario che sovrintenda alle fasi di completamento, collaudo e avviamento" del Mose. "Lo stesso emendamento - prosegue la nota -prevede la costituzione di un'apposita struttura pubblica, con partecipazione e capitale sociale di Mef, Mit, Mipaaft, Mibac, Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e locale Autorità di sistema portuale, che dovrà coordinare l'esecuzione e l'affidamento delle attività di gestione e manutenzione del Sistema Mose".