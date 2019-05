Coin: Cristina Mollis nuovo a.d.

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAG - Il consiglio di amministrazione di Coin Spa ha nominato Cristina Mollis quale Consigliere e Amministratore Delegato della società.

"In un momento di grande trasformazione del retail come quello attuale - dichiara Giorgio Rossi, Presidente del Cda di Coin - l'ingresso di Cristina Mollis porta nuove energie e competenze digitali nella trasformazione del business. L'Ad Mollis accompagnerà Coin in una nuova e affascinante fase del suo sviluppo, con l'obiettivo di offrire una esperienza di acquisto coinvolgente, attraverso la migliore offerta di prodotti propri e dei partner, coniugando in maniera adeguata l'esperienza off line e on line". (ANSA).