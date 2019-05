Venezia dedica una mostra a Boatto

(ANSA) - VENEZIA, 6 MAG - Sarà inaugurata il 18 maggio alle 17 nella galleria della Scuola Internazionale di Grafica di Venezia, la mostra dedicata all'opera dell'illustratore iperrealista Guerrino Boatto. "Guerrino Boatto. Più vero del vero" vuole raccontare al pubblico uno dei più importanti illustratori iperrealistici, attivo negli anni '80 e '90 del '900, considerato universalmente il "numero uno" nell'impiego dell'aerografo. Boatto è morto lo scorso anno a 72 anni. Nato a Mestre, diplomato all'Istituto d'arte di Venezia e poi al Corso Superiore di Disegno Industriale, ha lavorato come art director per Coin e in alcune agenzie di pubblicità.