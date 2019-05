Autovie: lavori 3/a corsia a Portogruaro

(ANSA) - TRIESTE, 5 MAG - I lavori della terza corsia sulla A4 ora interesseranno il nodo di Portogruaro dove la A4 si interconnette con la A28 Portogruaro-Conegliano. L'intervento riguarda il primo sub lotto (Alvisopoli-Portogruaro), del secondo lotto dove, dalla mezzanotte del 7 maggio e fino alle 5 di mercoledì 8, sarà chiusa la rampa di collegamento tra la carreggiata in direzione Trieste dell'autostrada A4 e quella in direzione Conegliano della A28. Quindi chi proviene da Venezia ed è diretto verso Portogruaro e Pordenone dovrà uscire a San Stino di Livenza, percorrere la viabilità ordinaria, (segnaletica gialla in loco) e rientrare al casello di Portogruaro. Il primo sub lotto del secondo lotto riguarda un tratto di 8,8 chilometri, che attraversa Portogruaro, Teglio Veneto e Fossalta di Portogruaro e include anche la realizzazione del canale di gronda "Fosson - Loncon". La durata del cantiere è di circa 2,8 anni. (ANSA).