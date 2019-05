Veneto spazzato piogge e temporali

(ANSA) - VENEZIA, 4 MAG - Nuova giornata di forte maltempo oggi in Veneto, con piogge e temporali, anche violenti, che hanno spazzato gran parte della regione. La perturbazione di origine nord atlantica ha portato un calo sensibile delle temperature, con valori diurni in pianura tra i 12 e 14 gradi, da pieno autunno più che da primavere inoltrata. Intensi acquazzoni si sono abbattuti tra le province di Padova e Venezia, con difficoltà per allagamenti soprattutto a Chioggia.

Cielo coperto e piogge diffuse anche nelle altre aree del Veneto, mentre nel trevigiano si contano i danni ai vigneti causati ieri dalla grandine nell'area di Valdobbiadene. Non si attendono miglioramenti a breve, ed anche la prossima nottata, così come la giornata di domenica, dovrebbero essere all'insegna del brutto tempo.