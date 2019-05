Narcotizza figlio 5 anni per ucciderlo, arrestata

Aveva imbottito di benzodiazepine il figlio di 5 anni con l'intento di ucciderlo e poi suicidarsi una donna padovana che è stata intercettata dai Carabinieri mentre era in auto con il bambino e bloccata prima che potesse mettere in atto il terribile piano. La vicenda è avvenuta la notte tra il 29 e 30 aprile scorsi, ma è stata resa nota solo ora dai carabinieri. La donna è stata arrestata in flagranza per tentato omicidio aggravato e portata in una struttura psichiatrica. Il figlio è ancora in ospedale, ma fuori pericolo di vita.