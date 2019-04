Paralimpiadi: Bebe Vio, l'ansia sale

(ANSA) - MILANO, 29 APR - "L'ansia sale, comunque siamo contenti. La prossima gara è in Brasile, parto il 20 maggio, abbiamo sia la gara a squadre che la gara individuale, quindi è tosta, ma ci alleniamo tanto, deve andare bene. A settembre ci sarà il Mondiale in Corea. Non siamo neanche a metà strada".

Così la campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio, che vive a Roma, dove frequenta 'Comunicazione e relazioni internazionali' all'Università, parlando a Milano in vista di Tokyo 2020, a margine della presentazione di una nuova campagna promozionale di Sorgenia, di cui è testimonial. "Le più toste sono le cinesi - ha risposto a chi le ha chiesto quali sono le avversarie da battere - quindi dobbiamo stare in alto nel ranking per non incontrarle subito in gara".