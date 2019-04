Incarichi a docente, aziende multate

(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - La Guardia di Finanza di Vicenza ha multato tre società che hanno affidato incarichi a un docente, in servizio presso una università lombarda, senza l'autorizzazione dell'ateneo, per un compenso complessivo di oltre 140 mila euro. L'attività investigativa, condotta dalle fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, rientra nell'ambito del contrasto del fenomeno del cumulo di incarichi e dell'incompatibilità nel pubblico impiego. E' stato accertato che il professore, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017, ha ricevuto l'affidamento di molteplici incarichi dalle tre società (una delle quali partecipata e gestita dallo stesso cattedratico), prevalentemente orientati all'organizzazione di eventi nel settore dell'arte e della cultura, come curatela di mostre e banchetti a tema.