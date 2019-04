Con barca contro ponte, muore donna

(ANSA) - VENEZIA, 29 APR - Una donna è morta, oggi, in un incidente nautico a Jesolo (Venezia). La vittima era a bordo di un'imbarcazione che mentre percorreva il fiume Sile si è incastrata sotto un ponte. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine la donna, notando che la barca non sarebbe passata sotto il manufatto per il poco spazio, avrebbe cercato di fermarla appoggiando le mani sul ponte e sarebbe rimasta schiacciata. Inutili i tentativi di salvarla da parte degli operatori del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco.