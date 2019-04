Grandinate su vigneti e coltivazioni

(ANSA) - VENEZIA, 28 APR - "I tecnici di Avepa, che ho mobilitato fin da ieri sui territori colpiti dal maltempo, stanno continuando sopralluoghi analitici e puntuali sulle coltivazioni e i vigneti colpiti dalle grandinate". Lo comunica il Presidente della Regione del Veneto che ha ricevuto in queste ore dal direttore di Avepa, Fabrizio Stella, un primo report sull'esito dei sopralluoghi. L'area interessata parte da Nicolino, Vidor, San Giovanni, Santo Stefano, Guia, Campestre, Miane, Follina (Farrò e Valleverde risultano ad oggi le zone più colpite), con una "coda" fino a Rolle. Sopralluoghi approfonditi sono in corso anche nella zona della Pedemontana vicentina per i danni ad altre colture. Per quanto attiene invece il decreto sullo stato di emergenza, "che ho firmato già ieri mattina - conclude il Governatore - attendiamo che i sindaci formalizzino il censimento dei danni a opere pubbliche, infrastrutture, impianti, eccetera".