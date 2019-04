Spaccio droga nel veronese, 6 arresti

(ANSA) - VERONA, 26 APR - La Guardia di Finanza di Verona ha eseguito sei misure cautelari - cinque in carcere e una agli arresti domiciliari - nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti appartenenti a una rete di spaccio di cocaina, eroina e hascisc nel territorio provinciale.

Le ordinanze sono state emesse dal Gip Raffaele Ferraro su richiesta del sostituto procuratore Maria Diletta Schiaffino).

Gli indagati sono uno di nazionalità marocchina, tre tunisini e due albanesi; quattro sono stati nelle Case Circondariali di Verona e Piacenza (due erano già detenuti per altra causa), uno risulta nel frattempo espulso dal territorio nazionale e uno è ricercato.

Complessivamente sono stati sequestrati ulteriori 300 grammi di cocaina, 1,6 chilogrammi di eroina e 100 grammi di hascisc.

Lo stupefacente veniva nascosto sotto terra nei giardini, in un'autovettura e all'interno delle abitazioni, nelle fessure dei termosifoni. La sostanza sequestrata al dettaglio poteva fruttare oltre 60 mila euro. (ANSA).