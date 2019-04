Omaggio a Leonardo, 'dipinto' su campo

(ANSA) - VERONA, 25 APR - Il 2 maggio 2019 segna il 500/o anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Artista, inventore, scienziato e soprattutto un genio del Rinascimento al quale l'artista italiano Dario Gambarin rende omaggio alle eccezionali qualità di Leonardo con una performance di Land Art su 27.000 metri quadrati di terra in provincia di Verona, ispirata all'autoritratto autografato del Maestro nel 1515. La performance di 8 ore con trattore e aratro (eseguita liberamente senza marcatori sulla terra), è il più grande ritratto del Maestro italiano nel mondo e come lo stesso Gambarin ha osservato: "Considerati gli studi di Leonardo sul volo, sarebbe stato sicuramente molto contento di vedere la sua immagine sulla terra grazie a una macchina volante, concludendo forse: Amor ogni cosa vince".

Dario Gambarin è un Pittore - Land Artist di fama internazionale, riconosciuto per i suoi ritratti di personaggi famosi come Obama, Papa Francesco, Kennedy e Martin Luther King.(ANSA).