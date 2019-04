Boxe:domani Europeo supergallo a Brescia

(ANSA) - BRESCIA, 24 APR - Caldogno non è più solo il paese di Roberto Baggio. Ora il comune del vicentino ha un altro campione, un pugile, del quale vantarsi, il detentore della corona europea dei supergallo Luca Rigoldi. Domani difenderà il titolo affrontando sul ring del PalaSanfilippo di Brescia (ore lo sfidante francese Anthony Settoul, già campione nazionale, avversario insidioso che però Rigoldi è sicuro di battere.

In attesa del match, ci sono stati la conferenza stampa della vigilia e la cerimonia del peso (55 kg per il campione, 55.2 per lo sfidante) in Piazza della Loggia, e Rigoldi non si è nascosto: "ringrazio il mio manager Loreni e il mio team per avermi dato la possibilità di difendere il titolo in Italia - ha detto il pugile vicentino -. So che la sfida sarà molto complicata, visto che Settoul è un ottimo pugile, che ha molta esperienza, però sono ottimista perché mi sono preparato al meglio sotto la guida del Maestro Gino Freo. Sono deciso e determinato a vincere e conservare la cintura di campione".