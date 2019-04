Autovie,tamponamento mezzi pesanti in A4

(ANSA) - TRIESTE, 24 APR - Traffico molto intenso in A4 fin dalle prime ore di questa mattina. A congestionare ulteriormente la viabilità lungo la rete autostradale gestita da Autovie Venete è stato un tamponamento fra quattro mezzi pesanti - senza nessun ferito - che si è verificato fra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia, verso le 7:30. Uno dei camion trasportava granaglie e nell'impatto ha perso parte del carico. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici. In quel tratto il traffico scorre lungo la corsia di sorpasso. Lunghe code si registrano fra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro verso Venezia, mentre si sono formati rallentamenti per curiosi nella direzione opposta.

Incolonnamenti interessano anche il tratto di A4 fra Villesse e Palmanova verso Venezia. (ANSA).