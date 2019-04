Discarica abusiva, 11 indagati a Padova

(ANSA) - PADOVA, 23 APR - Mille mc di rifiuti abbandonati in a Padova, nel piazzale del parcheggio del Palageox poco lontano dalla zona in cui dovrebbe nascere il nuovo centro commerciale Leroy Merlin.La Procura ha iscritto 11 persone nel registro degli indagati per non aver rispettato le norme del codice dell' Ambiente in materia di discariche abusive,9 di questi sono sono dirigenti ed ex dirigenti comunali che dal 2015 ad oggi si sono alternati al settore Patrimonio, Manutenzioni e Lavori pubblici.

Nei guai anche il titolare di Zed, la società che organizza gli eventi e i concerti al Palageox e che si trova in fianco alla discarica abusiva, un'azienda di Rovigo che avrebbe sversato rifiuti non nocivi sul suolo pubblico e una terza azienda di Padova. I primi accertamenti sono stati fatti dai carabinieri forestali ancora nel 2018, l'8 maggio prossimo invece il pm Marco Brusegan nominerà un consulente per l'analisi del materiale di scarto utilizzato. L'area intanto è stata sottoposta a sequestro preventivo.