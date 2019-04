Coordinatore Triveneto per tutela minori

(ANSA) - BOLZANO, 23 APR - Don Gottfried Ugolini, responsabile per la diocesi di Bolzano Bressanone del Servizio specialistico per la prevenzione e la tutela dei minori da abusi sessuali e da altre forme di violenza, è stato nominato coordinatore del nuovo Servizio interdiocesano del Triveneto: Lo hanno deciso i vescovi del Nordest riuniti a Belluno.

Il Servizio, per il quale l'incaricato regionale della Conferenza episcopale Triveneto è il vescovo di Adria-Rovigo, Pierantonio Pavanello, sarà composto dai singoli referenti di ogni diocesi del Nordest più altri operatori pastorali ed esperti. Nel vertice di Belluno Il vescovo Ivo Muser e gli altri presuli del Triveneto si sono in particolare confrontati sulle nuove linee-guida e sul nuovo Servizio nazionale di tutela voluto dalla Cei. Tra gli elementi "sempre più fondamentali nella questione - riferisce una nota - sono emersi la capacità e le modalità di ascolto delle vittime, la necessità di un cambio di cultura, l'opera delicatissima ed essenziale di prevenzione".