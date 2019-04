Festa Juve, tra le donne è già scudetto

(ANSA) - ROMA, 20 APR - La Juventus femminile è campione d'Italia. In attesa di vedere cosa faranno nel pomeriggio i colleghi maschi (contro la Fiorentina basterà un punto), le bianconere nell'ultima giornata di campionato hanno conquistato il tricolore vincendo con un netto 3-0 sul campo del Verona, irraggiungibili per Fiorentina e Milan, dirette inseguitrici, rispettivamente a -1 e -2 punti in classifica.