Cariverona, avanzo 2018 supera 20 mln

(ANSA) - VERONA, 18 APR - Il Consiglio Generale della Fondazione Cariverona, con la presidenza di Alessandro Mazzucco, ha approvato all'unanimità il progetto di Bilancio d'Esercizio e di Missione per il 2018 presentato dal direttore generale Giacomo Marino e precedentemente approvato dal cda.

L'esercizio si è chiuso con un avanzo di esercizio di 20,76 milioni di euro (+18% rispetto al 2017) con una proporzionale crescita dell'avanzo disponibile per le erogazioni istituzionali. Questo risultato - precisa una nota della Fondazione - è stato possibile in ragione dei migliori risultati della gestione finanziaria (+16%) basata su ricavi stabili e ricorrenti e garantendo continuità all'azione di contenimento dei costi di funzionamento (-21%) avviata nel precedente biennio.

L'attivo finanziario a valori di mercato si attesta al 31 dicembre 2018 a 1.492,3 milioni, principalmente in ragione all'andamento negativo degli attivi del settore bancario, con una sostanziale tenuta della componente diversificata del portafoglio in fondi.