Salone Padova fa 800 anni, festival food

(ANSA) - PADOVA, 17 APR - Il Salone di Padova, il più antico mercato coperto d'Europa, uno dei simboli della città euganea, compie 800 anni, e li festeggia con una grande manifestazione enogastronomica: "Il Salone dei Sapori". Dall'8 al 12 maggio il 'Salone', sotto il maestoso Palazzo della Ragione si trasformerà in un vero itinerario enogastronomico con degustazioni, show cooking, talk con gli chef Alajmo, Cannavacciuolo, il patron dell'Harri's Bar, Cipriani, il pasticcere Luigi Biasetto. Il programma prevede anche musica e spettacoli di piazza. Un food festival nel cuore del centro storico per valorizzare la cultura del gusto in maniera innovativa e multidisciplinare, con protagoniste le eccellenze del territorio. Un'occasione anche per affrontare il food con sguardo multidisciplinare, coinvolgendo realtà e professionisti di settore, l'Università di Padova, che curerà una serie di incontri e laboratori, in cui discutere i temi della sostenibilità, educazione alimentare, biologico, green economy, rispetto dell'ambiente.