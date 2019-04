Veronafiere a salone agricolo Marocco

(ANSA) - VERONA, 16 APR - Veronafiere porta in Marocco l'eccellenza della produzione italiana nel campo delle tecnologie e prodotti per l'agricoltura e l'allevamento. Per il terzo anno, Fieragricola è l'organizzatrice del padiglione Italia, "Fieragricola Morocco", all'interno della più importante manifestazione dedicata al settore primario del Nordafrica: Siam, il salone internazionale dell'agricoltura marocchino, in programma da oggi al 21 aprile a Meknès.

Per Verona si tratta di un ritorno, dopo la partecipazione alle edizioni 2017 e 2018, quest'ultima con 1.700 espositori e oltre un milione di visitatori. Alla guida di una collettiva di imprese italiane nei settori delle tecnologie e prodotti per l'allevamento, macchine e attrezzature, agrofarmaci, fertilizzanti e sementi, energie rinnovabili, Fieragricola si propone come strumento b2b per le realtà che vogliono entrare nel mercato locale e africano, o consolidare la propria posizione.