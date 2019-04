Terna: ammodernamento rete Laguna

(ANSA)-VENEZIA, 15 APR-Terna inizia la prima fase di demolizione dell'elettrodotto aereo "Fusina 2-Sacca Fisola", resa possibile dall'entrata in esercizio delle 2 linee in cavo interrato Sacca Serenella-Cavallino e Fusina 2-Sacca Fisola.Lavori fondamentali per garantire maggiore efficienza e sicurezza della rete per Venezia, svolti nel quadro di accordi con la Regione Veneto. Gli smantellamenti riguardano conduttori e sostegni per 6,5 km e 24 sostegni levati;all'inizio svolti in terraferma,lato stazione elettrica Fusina 2. Le demolizioni in laguna partiranno a maggio e saranno tolti conduttori e sostegni lato Sacca Fisola, proseguiranno verso Fusina 2 e con la demolizione dei sostegni vicino al Canale Malamocco Marghera. Si sta completando la demolizione di un tratto della linea Villabona -Fusina 2" per 6,1 km. con l'abbattimento di 24 tralicci.L'efficientamento delle infrastrutture elettriche nella laguna è un passaggio importante per il compimento del Piano Strategico 2019-2023 di Terna che fa in Veneto investimenti per 355 mln.