Romeo&Giulietta all'Arena di Verona

(ANSA) - VENEZIA, 15 APR - Un cast di 20 ballerini, tra cui stelle di fama mondiale come Alina Cojocaru e Sergei Polunin, diretti dal pluripremiato coreografo e ballerino Johan Kobborg racconterà, attraverso la danza, una delle più belle, tragiche e romantiche opere di William Shakespeare: Romeo&Giulietta. Lo spettacolo andrà in scena in prima mondiale il 26 agosto all'Arena di Verona.

"E' meraviglioso essere nella città di Verona - ha detto Sergei Polunin - è la mia terza volta qui. Il mio sogno è di portare avanti la danza e il lavoro delle compagnie, ci lavoro da 8 anni, ma per questo occorrono fondi e investimenti di tempo". "Adoro l'Arena - ha spiegato - e realizzo un grande obiettivo attraverso questo spettacolo, che spero di portare in giro in tutto il mondo. Ha delle scenografie strabilianti e delle bellissime idee per i costumi".