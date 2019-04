Autovie, demolito cavalcavia Fossalta A4

(ANSA) - TRIESTE, 14 APR - E' stato demolito nella notte il cavalcavia di via delle Casermette, a Fossalta di Portogruaro, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della terza corsia in A4. Lo rende noto Autovie Venete.

L'infrastruttura - informa la concessionaria - è stata smantellata con l'utilizzo di sette escavatori e, a protezione della sede stradale, è stato steso un tessuto con 50 centimetri di sabbia per attutire la caduta del materiale.

Sul terzo lotto (Alvisopoli-Gonars) è stato invece varato il cavalcavia di Valderie di Palazzolo dello Stella. La campata centrale lunga 37 metri è stata trasportata su due carrelloni, quindi "imbragata" e sollevata con le funi, agganciata da due gru e saldata. Due squadre hanno poi operato per l'apertura di un nuovo sedime autostradale poco prima del viadotto sul fiume Tagliamento. Per lo svolgimento dei lavori - conclude Autovie - sono state impiegate quasi 100 persone per circa quindici ore, in un cantiere che ha riguardato 80 km di strada. (ANSA).