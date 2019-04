Ottantenni insieme per protesi all'anca

(ANSA) - VENEZIA, 12 APR - Sposati da 55 anni, Emanuele e Fulgenzia, 80 anni lui 85 lei, si sono ammalati contemporaneamente e insieme sono stati ricoverati, sottoposti al medesimo intervento e accolti nella stessa stanza di degenza.

Tra qualche giorno, sempre insieme, verranno dimessi. E' stata un'accoglienza e una cura "formato famiglia" quella resa alla coppia padovana all'Ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice. I due non camminavano più per via dell'artrosi all'anca: così i clinici dell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia, diretta dal dottor Gianluca Bisinella, hanno creato per loro un percorso personalizzato.