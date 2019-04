La natura di Arp alla Guggenheim Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 12 APR - "La prima cosa che comprai per la mia collezione fu un bronzo di Jean Arp". Peggy Guggenheim ricorda così nella sua autobiografia, "Una vita per l'arte" (Rizzoli), l'acquisto di una piccola scultura, "Testa e conchiglia" (1933). A Questa se ne aggiunsero nel tempo altre sei e l'artista nato a Strasburgo fu ospite in più occasioni della mecenate e collezionista statunitense nel suo palazzo sul Canal Grande, a Venezia. Arp è ora protagonista della mostra, dal 13 aprile al 2 settembre, alla Collezione Guggenheim.

"La natura di Arp", a cura di Catherine Craft e organizzata dal Nasher Sculpture Center di Dallas, prima sede espositiva della mostra, è centrata sulla vasta produzione dell'artista franco-tedesco Jean (Hans) Arp (1886-1966), caratterizzata da approccio sperimentale alla creazione e il ripensamento radicale delle forme d'arte tradizionali. Un aspetto - come è stato sottolineato - che "lo hanno reso uno degli artisti più influenti del Novecento".