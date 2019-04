Sarà restaurato Monumento Partigiana Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - Verrà restaurato lo storico "Monumento alla Partigiana" situato in Riva dei Partigiani davanti ai Giardini di Sant'Elena a Venezia, realizzato nel 1969 dallo scultore Augusto Murer.

Lo ha annunciato il sindaco Luigi Brugnaro, che assieme a rappresentanti dell'Anpi ha compiuto un sopralluogo nella zona, oggetto di lavori di recupero straordinario.

L'opera, voluta nel 1954 dall'Istituto per la Storia della Resistenza delle Tre Venezie per ricordare il contributo delle donne alla lotta di Liberazione della città dal nazifascismo, fu inizialmente realizzata da Leoncillo Leonardi e inaugurata nel 1957, ma venne fatta saltare in aria la notte del 27 luglio 1961. La nuova "Partigiana", inaugurata nel 1969, fu realizzata in bronzo da Murer e rappresenta una donna morta, con le mani legate, che affiora a pelo d'acqua. L'architetto veneziano Carlo Scarpa disegnò i supporti in pietra. (ANSA).