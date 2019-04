Ospedale Venezia non sarà declassato

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - L'ospedale Civile Santi Giovanni e Paolo di Venezia rimarrà "Presidio Ospedaliero di Primo Livello" e non sarà declassato a ospedale "di base", come prevedevano in un primo tempo le schede predisposte dalla Regione Veneto. La soluzione è stata trovata in un disegno di legge della Giunta, portato all'approvazione dal Presidente Luca Zaia.

Il testo modifica il Piano Sociosanitario 2019-2023, e certifica l'ospedale veneziano di Primo Livello "tenuto conto che il bacino d'utenza di afferenza è comprensivo, oltre che della popolazione del territorio insulare, anche della forte presenza turistica e della mobilità urbana giornaliera, e considerate le peculiari e disagiate condizioni geomorfologiche e insulari".

"Appena è apparso il problema, legato alla normativa nazionale sulle caratteristiche che determinano le qualificazioni degli ospedali, meglio noto come decreto 'Balduzzi' - dice Zaia - ho chiesto un lavoro tecnico giuridico urgente ma approfondito per individuare una norma che risolvesse la questione, e consentisse di dare al Civile di Venezia il rango che merita". (ANSA).