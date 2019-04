Esercito distruggono residuati bellici

(ANSA) - VENEZIA, 11 APR - Gli artificieri dell'Esercito Italiano sono intervenuti presso l'Aeroporto Internazionale "Marco Polo" di Venezia per la distruzione di alcuni residuati bellici risalenti al primo conflitto mondiale. Gli ordigni, bombe a mano e granate di artiglieria ad alto potenziale esplosivo, sono stati rinvenuti lo scorso 28 marzo durante i lavori di scavo presso l'area di sedime aeroportuale e prontamente messi in sicurezza da un team di specialisti dell'8 reggimento guastatori paracadutisti di stanza a Legnago (Verona). Le operazioni di disinnesco, coordinate dalla Prefettura di Venezia e dal Comando Forze Operative Nord di Padova, sono iniziate alle ore 09:30 con la rimozione degli ordigni dal luogo ove sono stati momentaneamente posti in sicurezza. Per non recare disagi alla regolare attività dell'aeroporto sono stati successivamente trasportati presso un'area, approvata dall'autorità prefettizia, e definitivamente distrutti mediante brillamento.