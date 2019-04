Giochi: Valente, lavoriamo passo passo

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Siamo a buon punto affinché governo, Coni e promotori siano convinti che questa candidatura sia la più forte. Si va avanti per questo progetto". Lo ha detto il sottosegretario con delega ai rapporti con il Parlamento Simone Valente, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con gli enti coinvolti alla candidatura di Milano e Cortina per i Giochi invernali del 2026. “Lavoriamo passo passo, giorno dopo giorno - ha chiarito Valente - ci sono passaggi fondamentali anche diplomatici a livello internazionale e quindi devono essere affrontati prima quelli. Ci stiamo impegnando fortemente per portarli avanti".