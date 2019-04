Banche: Di Maio, serve ok risparmiatori

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Se non si concorda con i risparmiatori non si fa nulla". Così il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, a margine della Festa della Polizia, risponde a una domanda sul provvedimento per il rimborso dei truffati dalle banche, assente nel Consiglio dei ministri Di ieri. (ANSA).