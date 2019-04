In Antartide archivio climatico ghiaccio

(ANSA)- VENEZIA, 9 APR - È stato individuato in Antartide, a 40 km dalla base italo-francese Concordia, il sito di perforazione dove estrarre carote di ghiaccio fino a 2.730 metri di profondità, che servono a ricostruire il clima globale degli ultimi 1,5mln di anni. Un risultato di un progetto coordinato dall'Istituto tedesco Wegener e a cui partecipa per l'Italia un team con a capo Carlo Barbante di Ca' Foscari di Venezia.

Selezionato come sito per la perforazione uno dei luoghi più freddi e inospitali della Terra, Little Dome C (3.233 metri) dove la temperatura media annuale è -54. Spiega Barbante: "grazie alle piccole bolle d' aria intrappolate nel ghiaccio nel momento in cui si è formato, gli scienziati possono misurare le concentrazioni di importanti gas a effetto serra (anidride carbonica e metano),riscontrando una connessione. I ricercatori non hanno ancora campioni di ghiaccio delle ere prima per misurare la composizione dell'atmosfera nel periodo in cui il ritmo dell'alternanza tra periodi caldi e freddi cambiò significativamente".